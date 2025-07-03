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Военная операция на Украине ,  
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Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине

Песков — о приостановке поставок ракет США Киеву: промышленность не успевает
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Matt Slocum / AP / ТАСС
Фото: Matt Slocum / AP / ТАСС

Решение США приостановить поставку военной помощи Украине говорит о проблемах с производством — «промышленность просто не успевает производить ракеты в необходимом количестве», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал материал The Economist, который со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения. Песков напомнил о своих вчерашних словах: «чем меньше ракет поступает на Украину, тем ближе конец специальной военной операции».

О том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили ранее Politico и NBC. Позднее информацию подтвердили в Белом доме. Такое решение было принято в процессе оценки запасов в американских арсеналах, проводимой Пентагоном. В Госдепе тогда отметили, что пауза в поставках части вооружений не означает полной приостановки военной помощи.

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия.


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