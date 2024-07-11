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Военная операция на Украине ,  
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СNN узнал о сорванном «российском плане» по убийству главы Rheinmetall

СNN: в Германии сорвали «российский заговор» с целью убийства главы Rheinmetall
Сюжет
Военная операция на Украине
В Германии удалось сорвать «российский заговор» с целью убийства главы Rheinmetall — компании, являющейся основным европейским поставщиком оружия для Украины, выяснила CNN. Москва называла подобные обвинения голословными
Армин Паппергер
Армин Паппергер (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Американские и немецкие спецслужбы в начале этого года сорвали «план российского правительства» с целью убийства Армина Паппергера — генерального директора одного из крупнейших европейских производителей оружия Rheinmetall AG, сообщает CNN со ссылкой на пять осведомленных источников.

По словам собеседников телеканала, это был лишь один из серии «российских заговоров» по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживали военные усилия Украины. План по убийству Паппергера при этом был «наиболее продуманным», уточнили источники CNN, не раскрывая подробности.

Изначально об этом плане удалось узнать американской разведке, после чего соответствующие данные были переданы в Берлин, что и помогло сорвать покушение. «Они делают это [совершают диверсии] сейчас, потому что считают, что, поскольку на Западе проходит ряд выборов, это прекрасная возможность попытаться подорвать общественную поддержку Украины», — заявил СNN высокопоставленный представитель НАТО.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Rheinmetall — крупнейший военный подрядчик в Германии и оборонно-промышленный партнер Украины среди зарубежных компаний. В 2022 году концерн получил заказы на около €900 млн, в 2023 году — €2,5 млрд. Концерн в том числе производит поставляемые на Украине 155-мм артиллерийские снаряды, бронетранспортеры Marder, GTK Boxer, TPz 1 Fuchs и др. Паппергер возглавил компанию в 2013 году.

В марте Rheinmetall также анонсировал строительство как минимум четырех оборонных заводов на Украине. По оценкам Паппергера, там ожидаются продажи в размере €2–3 млрд в год. Российская сторона считает законными целями заводы Rheinmetall в случае их появления на Украине. В Москве неоднократно осуждали помощь западных стран Киеву и указывали, что это приведет к затягиванию конфликта и не изменит его исхода.

Блинкен обвинил Россию в диверсиях и поджогах инфраструктуры НАТО
Политика
Энтони Блинкен

С начала этого года европейские страны и США неоднократно обвиняли Россию в подготовке и осуществлении диверсий на территории ЕС. Британская Financial Times в начале мая сообщила об обеспокоенности европейских спецслужб в связи с тем, что Москва якобы готовит взрывы, поджоги и повреждения инфраструктурных объектов в Европе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в том же месяце заявил, что альянс находится в состоянии повышенной готовности из-за ряда недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями, и усиления «российской разведывательной активности».

CNN в конце июня сообщил со ссылкой на источники, что американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности в связи с данными, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США. Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне также обвинил Россию в диверсиях и поджогах инфраструктуры НАТО, не уточняя подробности.

Россия неоднократно опровергала свою причастность к диверсиям в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные обвинения несерьезными и голословными.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Rheinmetall Германия покушение на убийство США Россия заговор Военная операция на Украине
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