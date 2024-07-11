 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Четыре страны ЕС договорились о создании ракет дальностью выше 500 км

Франция, Германия, Италия и Польша договорились о создании дальнобойных ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 км. Соответствующее соглашение министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает Reuters.

Со ссылкой на слова министров Reuters пишет, что цель соглашения — «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружился в ходе военной операции России на Украине.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню первый проект ракеты может быть представлен к концу года, а технические характеристики, такие как дальность полета, будут более подробно проработаны позднее.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник пишет, что соглашение предусматривает намерение о разработке, а о деталях оборонного сотрудничества странам еще предстоит договориться. По данным FAZ, планируется разработать оружие с дальностью более 1 тыс. км для «традиционного сдерживания России».

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 17:37
В Думе попросили Грефа прекратить выпуск карт с «радужным единорогом» Финансы, 18:48
Посол назвал размещения ракет США в Германии очевидной угрозой России Политика, 18:46
Паолини стала первой итальянкой в финале Уимблдона за 56 лет Спорт, 18:45
Сын Зидана стал игроком клуба из испанской Сегунды Спорт, 18:44
Зеленский подписал соглашение о безопасности с Румынией Политика, 18:41
Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение американских ракет в ФРГ Политика, 18:41
ПСБ выдал первые ипотеки по программе с господдержкой в новых регионах Пресс-релиз, 18:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Четыре страны ЕС договорились о создании ракет дальностью выше 500 км Политика, 18:30
ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт в храме в Майкопе Общество, 18:26
Заказчик убийства вдовы криминального авторитета получил 15 лет колонии Общество, 18:15
На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов за €150 тыс. Спорт, 18:12
Медведев назвал критически важный пункт для достижения целей на Украине Политика, 18:09
Что такое сети L2 для Ethereum. Почему их токены стоят миллиарды долларов Крипто, 18:04
Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 36% в 2024 году Вино, 17:58