Четыре страны ЕС договорились о создании ракет дальностью выше 500 км

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Франция, Германия, Италия и Польша договорились о разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 км. Соответствующее соглашение министры обороны четырех стран подписали на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает Reuters.

Со ссылкой на слова министров Reuters пишет, что цель соглашения — «заполнить пробел в европейских арсеналах», который обнаружился в ходе военной операции России на Украине.

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню первый проект ракеты может быть представлен к концу года, а технические характеристики, такие как дальность полета, будут более подробно проработаны позднее.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник пишет, что соглашение предусматривает намерение о разработке, а о деталях оборонного сотрудничества странам еще предстоит договориться. По данным FAZ, планируется разработать оружие с дальностью более 1 тыс. км для «традиционного сдерживания России».

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