Киев раскрыл, что Украина купит на доходы от замороженных средств России

Общая сумма от доходов замороженных средств России, которую в ЕС направят на Украину, будет составлять €2,5–3 млрд ежегодно. Москва осуждает помощь Киеву и считает действия со своими активами воровством

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Первый транш прибыли от замороженных активов России в размере €1,4–1,5 млрд, который станет доступным для Украины в начале августа 2024 года, пойдет на три направления — боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку украинских производителей. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, его слова передает пресс-служба ведомства.

По его словам, общая сумма процентов будет составлять €2,5–3 млрд ежегодно. Умеров подчеркнул, что профинансированные ЕС товары должны быть предоставлены Украине до конца 2024 года.

В конце мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% от замороженных активов России в Европейский фонд мира, механизм ЕС по возмещению государствам-членам средств, потраченных на поставки оружия Киеву, а затем — в недавно созданный Фонд помощи Украине, который является частью первого фонда. 10% будут перенаправлены в бюджет ЕС на реализацию программ по поддержке Киева и восстановлению оборонной промышленности ЕС.

После начала военной операции западные страны заморозили порядка €260 млрд активов Банка России в виде наличных и ценных бумаг. В 2022 году российский Минфин оценивал объем этих средств примерно в $300 млрд (€276,5 млрд). Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear, его гендиректор Валери Урбен говорила о заработке €1,6 млрд в первом квартале в качестве процентов с более чем €200 млрд, хранящихся на заблокированных российских счетах. По итогам 2023 года Euroclear получила от них доходы в размере €4,4 млрд. По оценкам собеседников The Financial Times, общая прибыль от них к 2027 году может достичь €20 млрд.

Россия осуждает военную помощь Украине и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. В МИДе любые возможные действия с замороженными российскими средствами называли «воровством». В Кремле заявляли, что их конфискация станет «гвоздем в гроб» западной экономики и предметом судебных разбирательств.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев говорил, что замороженные активы, вероятно, потеряны для России надолго или навсегда.