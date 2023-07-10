Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО «будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что сейчас ведутся весьма оживленные дискуссии среди стран-членов альянса, тем более в преддверии саммита НАТО. <...> Членство Украины в НАТО будет <...> угрозой абсолютной опасности [для Европы], угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», — сказал Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина не готова ко вступлению в НАТО.

По словам Байдена, США могут дать Киеву гарантии безопасности по типу Израиля. По мнению американского президента, ставить на голосование вопрос о членстве Украины в альянсе преждевременно, потому что «есть другие требования, в том числе в части демократизации».

В мае президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Байденом отметил важность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Он также заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украина ждет «четкий сигнал» о том, что она станет частью блока.

В декабре 2021 года Москва требовала от НАТО отказаться от расширения на восток и принятия в свой состав бывших республик СССР, а также не размещать военные базы на постсоветском пространстве. На переговорах о таких гарантиях соглашения достичь не удалось, и в феврале 2022 года Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию. Одной из ее целей Песков называл недопущение вступления Украины в НАТО.