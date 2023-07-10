Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Аналитики спрогнозировали сильнейшее с 2020 года падение прибыли компаний Инвестиции, 14:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:41
Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО Политика, 14:40
9 лучших книг в отпуск. С ними дорога пролетит незаметно Life, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Минобороны назвало число привлеченных Украиной иностранных наемников Политика, 14:37
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
АвтоВАЗ запланировал «разогнаться» до продажи 30 тыс. машин в месяц Авто, 14:28
Минобороны России сообщило о перехвате пяти выпущенных ВСУ ракет С-200 Политика, 14:28
Другая логика безопасности: как защитить облако компании от хакеров Pro, 14:26
Песков объяснил необходимость проверок машин на Крымском мосту Политика, 14:21
Основателя «Хортицы» внесли в список террористов и экстремистов Политика, 14:21
BIS: К 2030 году появится 15 цифровых национальных валют Крипто, 14:00
Синоптики объяснили аномальные ливни на Черном море Общество, 14:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО

Песков: вхождение Украины в НАТО негативно отразится на безопасности европейских стран

Членство Украины в НАТО «будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что сейчас ведутся весьма оживленные дискуссии среди стран-членов альянса, тем более в преддверии саммита НАТО. <...> Членство Украины в НАТО будет <...> угрозой абсолютной опасности [для Европы], угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», — сказал Песков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина не готова ко вступлению в НАТО.

По словам Байдена, США могут дать Киеву гарантии безопасности по типу Израиля. По мнению американского президента, ставить на голосование вопрос о членстве Украины в альянсе преждевременно, потому что «есть другие требования, в том числе в части демократизации».

В мае президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Байденом отметил важность предоставления стране гарантий безопасности до вступления в НАТО. Он также заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Украина ждет «четкий сигнал» о том, что она станет частью блока.

В декабре 2021 года Москва требовала от НАТО отказаться от расширения на восток и принятия в свой состав бывших республик СССР, а также не размещать военные базы на постсоветском пространстве. На переговорах о таких гарантиях соглашения достичь не удалось, и в феврале 2022 года Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию. Одной из ее целей Песков называл недопущение вступления Украины в НАТО.

Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО
Песков предупредил об угрозе Европе от вступления Украины в НАТО

Читайте на РБК Pro
Вы хотите торговать на нескольких маркетплейсах сразу: к чему готовиться
Все неудачные компании похожи друг на друга: как построить удачную
350 компаний готовятся запустить аэротакси. Кто станет лидером рынка
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Дмитрий Песков НАТО Украина США
Материалы по теме
Politico узнала о переговорах в НАТО по гарантиям безопасности Украины
Политика
Экс-генсек НАТО допустил принятие Украины в альянс «по частям»
Политика
Страны НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе превратили город в «крепость»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter