Зеленский предложил разрешить полякам пребывание на Украине на 18 месяцев

Президент Украины внес в Верховную раду законопроект об особом статусе для польских граждан. Они смогут работать, учиться, получать медицинскую помощь и некоторые социальные выплаты

Владимир Зеленский (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Граждане Польши и их семьи смогут легально находиться на Украине в течение 18 месяцев начиная с даты принятия закона об особом статусе. Соответствующий законопроект внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте парламента.

Поляки смогут работать, вести хозяйственную деятельность, учиться. Им будут доступны медицинское обслуживание и некоторые социальные выплаты.

О том, что Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе для польских граждан, ранее 11 июля сообщил польский президент Анджей Дуда.

В конце мая украинский лидер предложил предоставить полякам особый правовой статус по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины, принятым в конце марта. Согласно ему украинцы, вынужденные покинуть страну из-за военных действий и собирающиеся остаться в Польше, смогут законно пребывать в республике в течение 18 месяцев начиная с 24 февраля. Впоследствии им будет предоставлен временный вид на жительство на три года.

Помимо этого, украинцам упростят получение идентификационного номера PESEL, который позволяет пользоваться государственными услугами, и они смогут устраиваться на работу на тех же условиях, что и поляки, им будут доступны социальные льготы и услуги здравоохранения.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя инициативу Зеленского, сочла ее «казусом суверенитета»: Зеленский, предложив предоставить полякам особый правовой статус, «легализует де-факто захват своей страны».

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, заявлял, что Польша «уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий». Так он прокомментировал визит Дуды в Киев и его заявления о том, что границ между Польшей и Украиной, как он надеется, больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».