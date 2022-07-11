Дуда заявил о внесении в Раду закона об особом статусе поляков на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков, сообщил польский лидер Анджей Дуда во время выступления в день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении поляков, передает «Польское радио».

«Сегодня Украина этим поступком и жестом президента делает символическое приглашение: «Вас здесь приветствуют на особых правах». Пусть это будет и для нас знаком во всех тех вопросах, о которых часто сложно говорить, — сказал Дуда.

С предложением предоставить гражданам Польши особый правовой статус Зеленский выступил в мае. Проект закона должен был разрабатывать украинский МИД по аналогии с польским законом для временно перемещенных лиц с Украины, которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. В конце марта Дуда подписал закон, разрешающий украинцам легально находиться в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посчитала, что, вводя такой статус, украинский президент передает гражданам другой страны права на территории своего государства. «Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — сказала она.