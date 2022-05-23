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МИД увидел в особом статусе для поляков «легализацию захвата Украины»

Захарова обвинила Зеленского в «легализации захвата Украины» из-за статуса для поляков
Украинские власти «активно разбрасываются своей незалежностью», заявила Захарова. Ранее Зеленский предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус — после того как Варшава сделала то же самое для украинских беженцев
Фото: Czarek Sokolowski / AP
Фото: Czarek Sokolowski / AP

Президент Украины Владимир Зеленский, предложив предоставить полякам особый правовой статус, «легализует захват своей страны», написала в Telegram-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Речь идет о законопроекте, который по аналогии с польским законом о помощи украинцам фактически приравняет их к гражданам Польши, за исключением права голосования.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — заявила Захарова.

По ее мнению, украинские власти «активно разбрасываются своей незалежностью» и основной вопрос для них не как сохранить суверенитет, «а кому отдать». «Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны. Это делает президент Украины Зеленский», — написала представитель МИДа.

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По данным ООН на 23 мая, с конца февраля Украину покинули более 6,55 млн человек. Большая часть направилась в Польшу: эта страна приняла 3,5 млн беженцев.

На фоне наплыва беженцев польские власти разрешили гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за военных действий, легально находиться в республике в течение 18 месяцев. Тем, кто решит остаться в Польше, впоследствии предоставят вид на жительство.

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Украинцам также упростят получение идентификационного номера PESEL, который дает право пользоваться госуслугами. Закон гарантирует украинским гражданам трудоустройство и ведение бизнеса в Польше на тех же условиях, что и полякам, но не предоставляет им права голосовать.

После того как Польша одобрила этот закон, Зеленский предложил принять похожий на Украине, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Проект разработает Министерство иностранных дел Украины.

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