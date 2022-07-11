Президент Польши исключил месть Украине за Волынскую резню

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
В Думе предложили дать статус ветерана отражавшим «вторжение в Россию» Политика, 19:47
TSN узнал о прогрессе в переговорах Малкина и «Питтсбурга» Спорт, 19:43
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:35
Дуда заявил о внесении в Раду закона об особом статусе поляков на Украине Политика, 19:22
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 19:20
Президент Польши исключил месть Украине за Волынскую резню Политика, 19:11
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 19:10
Адвокат заявил о надежде Федотова послужить России в качестве хоккеиста Спорт, 19:07
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Канадского дипломата вызвали в МИД Украины из-за турбины для Nord Stream Политика, 19:03
Ф — фриганство: кто и зачем отказывается платить за еду Экономика шеринга, 19:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:58
В США сезон отчетности: 4 акции, чтобы заработать на публикации данных Инвестиции, 18:55
Reuters: Binance обслуживала иранских клиентов вопреки санкциям США Крипто, 18:54
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:47
Политика ,  
0 

Президент Польши исключил месть Украине за Волынскую резню

Президент Польши указал, что Украина должна твердо высказать правду о Волынской резне. Все поляки помнят об этих событиях, но протягивают руку украинцам, добавил он
Фото: Leszek Szymański / Global Look Press
Фото: Leszek Szymański / Global Look Press

Польша не собирается мстить Украине за Волынскую резню, сообщил польский президент Анджей Дуда, передает Polsat.

«Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сказал Дуда, выступая по случаю Национального дня памяти жертв геноцида.

По его словам, преступления, совершавшиеся в 1943 году на востоке тогда оккупированной немцами Польши, были геноцидом, поскольку их целью была этническая чистка путем убийства представителей польского меньшинства.

С мемориала в Катыни убрали польский флаг
Политика
Фото:borisov_sml / VK

«Правда о Волынской резне, об этом геноциде должна быть выражена ясно», — указал Дуда, добавив, что тема требует «твердой констатации правды».

«Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», — добавил он. Дуда подчеркнул, что нет поляков, которые не слышали бы о Волынской резне, но все же они «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».

В 2016 году польский сейм принял резолюцию, признавшую Волынскую резню геноцидом. Он также постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В 2019 году Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни. Тогда он отмечал, что для налаживания отношений необходимо, чтобы каждый, кто был убит, получил надгробие.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock На улице +30 °C: как пережить жару
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи

Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, были убиты около 100 тыс. человек.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Польша Украина Волынская резня Волынь Анджей Дуда
Материалы по теме
Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни
Политика
МИД Польши раскритиковал снятие ее флага с мемориала в Катыни
Политика
С мемориала в Катыни убрали польский флаг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter