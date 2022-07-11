Президент Польши исключил месть Украине за Волынскую резню
Польша не собирается мстить Украине за Волынскую резню, сообщил польский президент Анджей Дуда, передает Polsat.
«Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сказал Дуда, выступая по случаю Национального дня памяти жертв геноцида.
По его словам, преступления, совершавшиеся в 1943 году на востоке тогда оккупированной немцами Польши, были геноцидом, поскольку их целью была этническая чистка путем убийства представителей польского меньшинства.
«Правда о Волынской резне, об этом геноциде должна быть выражена ясно», — указал Дуда, добавив, что тема требует «твердой констатации правды».
«Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться — убивали. Но это правда», — добавил он. Дуда подчеркнул, что нет поляков, которые не слышали бы о Волынской резне, но все же они «принимают украинцев под свою крышу и протягивают руку».
В 2016 году польский сейм принял резолюцию, признавшую Волынскую резню геноцидом. Он также постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий. В 2019 году Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни. Тогда он отмечал, что для налаживания отношений необходимо, чтобы каждый, кто был убит, получил надгробие.
Волынская резня — название событий, происходивших в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. По оценкам польских властей, были убиты около 100 тыс. человек.