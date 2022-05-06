Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет»

По словам президента Польши, в отсутствии границ народы двух стран смогут жить вместе, «отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу»

Президент Польши Анжей Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Об этом глава государства заявил во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, трансляцию вел телеканал TVP Info.

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — заявил президент.

Дуда также подчеркнул, что поляки сегодня делают все, чтобы помочь Украине противостоять «российской агрессии». «Мы стараемся оказывать эту поддержку и обращаемся ко всему миру за этой поддержкой, — сказал он.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их восстановление. «Такой проект шефства может создать новый <...> исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — сказал он. Стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры он ранее оценивал в $600 млрд.

Ранее 28 апреля глава СВР России Сергей Нарышкин со ссылкой на разведданные сообщил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, Польша хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

В ответ пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что информация о польской «аннексии Западной Украины» — ложь, цель которой — посеять недоверие между Киевом и Варшавой.

Читайте на РБК Pro Pro Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Спринтам тут не место: как ускорить разработку в условиях нестабильности Кейсы Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Инструкции Pro Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля Статьи Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции Pro Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату Статьи

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля, ее целью президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства и защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида со стороны киевского режима». Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

