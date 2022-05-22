Зеленский предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус
Президент Украины Владимир Зеленский предложил предоставить полякам особый правовой статус, сообщает УНИАН. Внесение соответствующего законопроекта в Верховную раду ранее анонсировал глава государства, выступая в парламенте, рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Совгиря.
Как пояснил агентству пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, проект закона будет разработан украинским МИДом по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины.
«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц с Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, в Украине по инициативе президента будет принят, скажем так, похожий закон», — сказал Никифоров.
В конце марта президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о помощи украинцам. Так, граждане Украины, вынужденные покинуть страну из-за военных действий, смогут легально находиться в республике в течение 18 месяцев с 24 февраля. Это касается тех, кто собирается остаться в этой стране. Впоследствии им будет предоставлен временный вид на жительство. Этот документ можно будет получить один раз на три года. Заявление нужно подать не ранее девяти месяцев со дня въезда и не позднее 18 месяцев с 24 февраля 2022 года.
Помимо того, украинцам упростят получение идентификационного номера PESEL, который дает право пользоваться государственными услугами. Закон гарантирует украинским гражданам трудоустройство на тех же условиях, что и полякам. Они также смогут вести бизнес на территории Польши на одинаковых с ее гражданами условиях при присвоении номера PESEL.
Украинцам положено единовременное пособие в размере 300 злотых (€64,8) на человека, им доступны социальные льготы и услуги здравоохранения.
По данным агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, 6,3 млн беженцев перебрались в ЕС с Украины и из Молдавии, из них в Польшу прибыли более 3,4 млн человек.