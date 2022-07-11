Канадского дипломата вызвали в МИД Украины из-за турбины для Nord Stream

Киев счел действия Оттавы подрывом евроатлантического единства в применении санкций. Решение Канады вернуть двигатель позволит Москве «продолжать использовать энергетику как гибридное оружие против Европы», убеждены там

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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады из-за решения Оттавы вернуть турбину для газопровода «Северный поток», сообщается на сайте ведомства.

«11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин «Северного потока-1», — говорится в сообщении.

Киев счел действия Оттавы подрывом евроатлантического единства в применении санкций против России, что позволяет Москве «продолжать использовать энергетику как гибридное оружие против Европы». Украинская сторона призвала Канаду пересмотреть решение.

Накануне украинский МИД выразил разочарование из-за действий Канады, упрекнув ее и Германию в «подстройке санкционного режима под прихоти России». В Киеве уверены, что Россия может продолжать качать газ в Германию в полном объеме и без этой турбины. Во-первых, указали во внешнеполитическом ведомстве, компрессорная станция «Северного потока» оборудована несколькими двигателями, в том числе резервными, и только один из них находится в Канаде на ремонте. Во-вторых, российская сторона может поставлять газ транзитом через Украину: сейчас «Газпром» использует менее 40% от оплаченных мощностей, продолжили там. Еще одним вариантом дипломаты назвали транспортировку газа через Польшу.

Россия может возобновить поставки газа в Германию, «если действительно хочет остаться надежным поставщиком ЕС», убеждены в Киеве. Ее же требование вернуть турбину для продолжения прокачки — «шантаж, не имеющий технического обоснования», подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты сообщили, что разъяснили немецкой и канадской сторонам свою позицию. Хотя те и понимают, что требование России не имеет технических оснований, «решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято», заключили в МИДе.

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О том, что решение о возврате турбины в Россию принято, агентство Reuters сообщило 8 июля со ссылкой на источник. Сначала двигатель отправят в Германию, которая затем передаст его «Газпрому», что позволит Канаде не нарушать санкции. Позднее решение вернуть двигатель подтвердили в канадском правительстве. Канада приняла «политическое решение», турбину постараются доставить в ФРГ как можно скорее, заявили в немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает двигатель. Берлин ожидает, что с его возвратом причина сокращения поставок газа по «Северному потоку» будет устранена, отметили, в свою очередь, в немецком правительстве.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м, сославшись на несвоевременный возврат турбины из ремонта. Ее возврат в Россию осложнили санкции, введенные Канадой из-за российской военной операции на Украине.

В Кремле исключали преднамеренность действий России и связывали ситуацию с двигателем Siemens и сокращением прокачки с последствиями санкционной политики. Там также отвергли «любые намеки» на то, что Россия использует энергоресурсы «в качестве оружия политического давления». Как утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва выполняет взятые на себя обязательства и «по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы».