Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, рассматривает возможность ухода из политики на следующих выборах, сообщает The Telegraph.

По данным источников издания, Джонсон не собирается отказываться от депутатского мандата прямо сейчас, но в то же время не уверен в том, стоит ли ему оставаться в палате общин, как это сделала его предшественница Тереза Мэй.

Один из возможных вариантов для Джонсона - вернуться к публицистической деятельности, пишет газета. Издательский дом Hodder & Stoughton ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которая должна была выйти еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга. Джонсон получил аванс в размере £88 тыс., но издатель «согласился отложить публикацию до более подходящего времени» после того как политика назначили главой МИД Соединенного Королевства.

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