Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики Политика, 04:19
Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск Политика, 03:37
Власти Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов на $200 млн Политика, 03:27
Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в ФРГ на годы Политика, 03:13
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 02:46
Экс-главы МИД и Минздрава поборются за пост премьера Британии Политика, 02:36
Количество пострадавших при протестах на Шри-Ланке увеличилось до 45 Политика, 02:23
МИД Канады объявил о планах расширить санкции против России Политика, 01:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
WSJ узнала о работе ЕС над усилением контроля за санкциями против России Политика, 01:23
Зеленский связал увольнение послов Украины в пяти странах с ротацией Политика, 01:12
Клаудиньо назвал условие, при котором покинет «Зенит» Спорт, 01:01
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 00:46
В МИД заявили о прибытии судна с грузами в российский поселок Шпицбергена Политика, 00:41
Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока» Экономика, 00:08
Политика ,  

Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, рассматривает возможность ухода из политики на следующих выборах, сообщает The Telegraph.

По данным источников издания, Джонсон не собирается отказываться от  депутатского мандата прямо сейчас, но в то же время не уверен в том, стоит ли ему оставаться в палате общин, как это сделала его предшественница Тереза Мэй.

Один из возможных вариантов для Джонсона - вернуться к публицистической деятельности, пишет газета. Издательский дом Hodder & Stoughton ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которая должна была выйти еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга. Джонсон получил аванс в размере £88 тыс., но издатель «согласился отложить публикацию до более подходящего времени» после того как политика назначили главой МИД Соединенного Королевства.

Материал дополняется

Теги
Борис Джонсон Великобритания премьер-министр политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter