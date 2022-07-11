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Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

Она пообещала сокращать налоги в случае, если станет новым главой правительства. Изменить налоговые ставки также обещали и другие кандидаты, в том числе экс-министр здравоохранения Саджид Джавид и экс-глава МИД Джереми Хант

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом она сообщила в статье для The Telegraph.

«Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести за собой людей, выполнять обещания и принимать сложные решения», — написала она. Министр подчеркнула, что Британия сейчас сталкивается с «огромными вызовами» на фоне глобального экономического кризиса, а также из-за действий России и Китая.

Трасс пообещала в случае, если она станет главой правительства, сокращать налоги с первого же дня в должности, чтобы «помочь людям справиться со стоимостью жизни».

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Свои кандидатуры уже выдвинули бывший глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид, экс-министр иностранных дел Джереми Хант, экс-министр образования Надим Захави, экс-министр финансов Риши Сунак, младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт. Пока на пост премьера претендуют десять политиков. Одиннадцатым кандидатом может стать министр внутренних дел Прити Пател, ее решение о выдвижении ожидается в понедельник.

Джавид и Хант пообещали в случае избрания снизить ставку корпоративного налога (решение о повышении ставки с 19 до 25% принял Риши Сунак до ухода с поста). О намерении снизить ставку корпоративного налога также говорила Лиз Трасс.

Пенни Мордонт в свою очередь пообещала снизить НДС на топливо и изменить НДФЛ для людей с низким и средним уровнем дохода в соответствии с инфляцией.

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Лавров словами «ушел и ушел» отреагировал на отставку Джонсона
Политика
Борис Джонсон

Согласно опросу YouGov, проведенному 6 и 7 июля среди членов Консервативной партии, больше всего шансов на избрание было у министра обороны Бена Уоллеса (предпочтение ему отдали 13% опрошенных тори). Однако 9 июля он заявил, что не будет баллотироваться. За ним шли Мордонт (12%), Сунак (10%), Трасс (8%).

Сейчас обязанности премьер-министра Великобритании исполняет Борис Джонсон, который 7 июля объявил об отставке. Это произошло после скандала из-за пьяного дебоша и приставаний к мужчинам со стороны члена правительства Криса Пинчера. На этом фоне выяснилось, что Джонсон знал о более ранних обвинениях Пинчера в сексуальных домогательствах, но все равно назначал его на высокие посты.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Лиз Трасс Великобритания премьер-министр
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