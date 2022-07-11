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В Белоруссии предложили дать КГБ право запрещать выезд

Граждане Белоруссии не смогут покинуть республику, если КГБ решит, что это противоречит интересам национальной безопасности, сказано в законопроекте. Больше граждан станут обязаны получать разрешение для выезда на ПМЖ
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

КГБ Белоруссии может получить возможность ограничивать право выезда из страны гражданам на срок до полугода в случае, если пересечение ими границы противоречит интересам национальной безопасности, говорится во внесенном правительством республики в Национальное собрание законопроекте. Документ опубликован в базе законопроектов Национального правового интернет-портала, передает портал Reform.by.

Речь идет о законопроекте «Об изменении законов», внесенном в парламент 23 июня. Он предусматривает внесение поправок в том числе в закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».

В нынешней редакции в третьей статье прописано «временное ограничение» права гражданина Белоруссии на выезд из страны, оно может введено «в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц».

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Кроме того, гражданам Белоруссии планируют запретить выезжать из страны при наличии против них «административного процесса за совершение административных правонарушений против порядка управления в целях обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа». В этом случае решение о запрете на выезд примут суды.

Изменения предлагается внести и в закон «Особенности выезда из Республики Беларусь отдельных категорий граждан», в рамках которого военнослужащим, сотрудникам и лицам гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций, а также государственным служащим могут отказать в праве выезда в связи с «обеспечением национальной безопасности», они должны получить разрешение у руководителя соответствующего госоргана. Эти категории жителей Белоруссии будут обязаны сдать биометрические паспорта в отдел кадров по месту службы.

Воинскими формированиями и военизированными организациями документ предлагает считать вооруженные и пограничные силы, Следственный комитет, органы внутренних дел, Государственный комитет судебных экспертиз, внутренние войска МВД и другие ведомства.

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Законопроект содержит изменения и в правилах для желающих выехать за границу на ПМЖ. Действующее законодательство предписывает получить согласие военного комиссариата для оформления выезда только призывникам, новая редакция закона предусматривает прохождение этой процедуры для всех граждан в возрасте до 27 лет, зачисленных в запас по состоянию здоровья без прохождения срочной военной службы, службы в резерве.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В начале марта власти Белоруссии отвергали данные о введении запрета на выезд из республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил в готовности провести мобилизацию в случае необходимости. «Мы выверили все списки — в течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать», — говорил он.

В начале июля президент утверждал, что Белоруссию «провоцируют»: «Три дня назад, может, чуть больше с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси». По утверждению Лукашенко, Минск не стремится воевать на Украине.

В белорусском Совбезе также сообщали, что ВСУ минируют границу с Белоруссией, а украинские диверсанты заходят на территорию Белоруссии.

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В конце июня депутаты Госдумы России от «Единой России» внесли законопроект об уголовном наказании в случае выезда из страны россиян с допуском к гостайне. По их мнению, эта поправка должна быть принята вместе с проектом о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене. Уехавшие россияне с допуском к гостайне или заведомо ограниченным выездом будут наказываться штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до трех лет. При выезде группы лиц срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.

В российском МИДе затем заверили, что планов введения выездных виз в России нет. В министерстве пояснили, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в ст. 27 Конституции. Оно может быть временно ограничено только ст. 15 ФЗ «О порядке въезда и выезда». К таким основаниям относится только привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого, уклонение от судебного разбирательства, признание банкротом и другие причины.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия КГБ эмиграция ограничения на выезд выезд за границу
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