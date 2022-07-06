МИД отверг планы ввести выездные визы для россиян

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Российские власти не планируют вводить выездные визы для россиян, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев. Трансляция брифинга шла в YouTube.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируется», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Россия вернуться к практике не выпускать граждан из страны.

Представитель МИДа напомнил, что право свободно выезжать за пределы России закреплено в ст. 27 Конституции. Оно может быть временно ограничено только ст. 15 ФЗ «О порядке въезда и выезда». К таким основаниям относится только привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого, уклонение от судебного разбирательства, признание банкротом и др.

В конце июня депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект об уголовном наказании за выезд из России для россиян с допуском к гостайне. Они предложили принять эту поправку вместе с законопроектом о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене.

Если законопроект примут, в Уголовном кодексе появится новая статья — 283.2. Уехавшие россияне с допуском к гостайне или заведомо ограниченным выездом будут наказываться штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до трех лет. При выезде группы лиц срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.