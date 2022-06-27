В Думе предложили лишать свободы за выезд с допуском к гостайне

Согласно поправкам, в УК появится статья о нарушении требований защиты гостайны. Меры ответственности для тех, у кого есть доступ к гостайне, предусмотрены как за выезд из страны, так и за пересылку

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Граждан, допущенных к гостайне, предложили лишать свободы на срок до семи лет за выезд из России. Соответствующая поправка была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Этой поправкой предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Если гражданин, который допущен или ранее был допущен к гостайне и выезд для которого из страны заведомо ограничен, покинул Россию, ему будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если такое деяние было совершено организованной группой, будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Незаконное перемещение или пересылку носителей со сведениями, составляющими гостайну, за пределы России предлагается наказывать штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. Если деяние будет совершено организованной группой, может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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