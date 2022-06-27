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Политика ,  
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В Думе предложили лишать свободы за выезд с допуском к гостайне

Согласно поправкам, в УК появится статья о нарушении требований защиты гостайны. Меры ответственности для тех, у кого есть доступ к гостайне, предусмотрены как за выезд из страны, так и за пересылку
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Граждан, допущенных к гостайне, предложили лишать свободы на срок до семи лет за выезд из России. Соответствующая поправка была предложена к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Этой поправкой предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Если гражданин, который допущен или ранее был допущен к гостайне и выезд для которого из страны заведомо ограничен, покинул Россию, ему будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если такое деяние было совершено организованной группой, будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Незаконное перемещение или пересылку носителей со сведениями, составляющими гостайну, за пределы России предлагается наказывать штрафом от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет. Если деяние будет совершено организованной группой, может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
гостайна выезд из России Госдума

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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