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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский не поддержал петицию о снятии запрета на выезд мужчин с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой его просили отменить запрет на выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет, соответствующий ответ опубликован на его сайте.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину в связи с введением военного положения на фоне российской спецоперации.

В своем ответе на петицию украинский лидер заявил, что власти планируют отменить ограничения лишь после окончания действия военного положения.

Зеленский напомнил, что в соответствии с Конституцией страны право свободно покидать территорию страны может быть ограничено в условиях военного или чрезвычайного положения.

В мае на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд мужчин и ввести приоритет призыва для добровольцев, она набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения главой государства. Зеленский, комментируя петицию, заявил, что обращение следует передать на рассмотрение не ему, а родителям погибших военных.

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24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью защиты населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседнего государства. Президент Украины Владимир Зеленский после этого ввел военное положение, украинские власти также запретили выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет на период его действия. С тех пор военное положение дважды продлевалось на месяц, однако в мае Верховная рада по предложению Зеленского продлила его на 90 дней — до 23 августа.

30 мая советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за деньги. По его словам, ситуация на Украине затянется надолго, поэтому стране нужны силы. А тот, кто хочет выехать за пределы страны, должен внести для этого $3–5 тыс.

Ранее в Верховную раду внесли законопроекты об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время военного положения. Для военнообязанных, представителей власти и некоторых других категорий предложили ввести тюремные сроки до 12 лет, если у них нет законных оснований для отъезда.

Теги
Владимир Зеленский военное положение петиция мужчины
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