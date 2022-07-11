В Крыму назвали неизбежным объединение России и юга Украины

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Объединение южных регионов Украины с Россией «предрешено», попытки Украины этому помещать обречены на провал, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в интервью «РИА Новости».

Слова Крючкова прозвучали в ответ на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который в интервью британской газете The Times сказал, что Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны.

«Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено, и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — сказал Крючков.

В конце июня в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. «Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом», — анонсировал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов. Он говорил, что голосование запланировано на осень этого года.

Об аналогичных намерениях по вступлению в состав России сообщили и в запорожской ВГА, которая контролирует часть Запорожской области. В администрации утверждают, что население «абсолютно русское по ментальности». «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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В Кремле прежде в качестве условия для проведения референдумов отмечали, что соответствующее решение должны принять местные жители. «Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении голосований]», — указывал представитель президента Дмитрий Песков.

В конце апреля украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае проведения референдумов на занятых российскими силами территориях Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой. Сейчас переговоры между сторонами приостановлены. Россия обвинила в этом украинскую сторону.