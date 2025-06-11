Глава нацразведки США заявила об угрозе ядерного уничтожения человечества

Тулси Габбард после поездки в Хиросиму заявила, что мир ближе к ядерному конфликту, чем когда-либо, и призвала отказаться от пути разжигания напряженности между ядерными державами в пользу мира без угрозы «ядерного холокоста»

Мир стоит на пороге ядерного конфликта с последующим уничтожением человечества, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в видеоролике в X.

Она рассказала о недавней поездке в Хиросиму, на которую в 1945 году США сбросили одну из атомных бомб. Габбард отметила, что нынешнее ядерное оружие в десятки раз мощнее сброшенных на Хиросиму и Нагасаки бомб.

США сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Непосредственно от бомбардировки погибли около 80 тыс. человек. К концу 1945 года жертвами последствий ядерных взрывов, по разным оценкам, стали от 90 тыс. до 166 тыс. человек.

Глава американской нацразведки предупредила о последствиях применения ядерного оружия: гибели людей и природы.

«Сегодня мы находимся ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде. Политическая элита и поджигатели войны беззаботно разжигают страх и напряженность между ядерными силами. <...> Мы, люди, должны высказаться и потребовать положить конец этому безумию. Мы должны отказаться от этого пути к ядерной войне и работать над созданием мира, в котором никто не должен жить, опасаясь ядерного холокоста», — сказала она.

После начала военной операции на Украине политики в разных странах неоднократно говорили о риске начала ядерной войны. Стрелки часов Судного дня в 2025 году приблизились к «ядерной полуночи» а рекордно близкое расстояние — 89 секунд.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл заявления о том, что Россия может использовать ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной, «рассуждалками». Сам Владимир Путин не раз говорил, что необходимости в таком шаге нет.

Он подчеркивал, что Москва не собирается применять подобное оружие первой, хотя угроза ядерной войны в мире нарастает. С военно-технической точки зрения Россия к ней готова, отмечал Путин. В обновленной осенью прошлого года российской доктрине ядерное оружие рассматривается Москвой как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».