Мединский заявил о риске ядерной войны без полноценного мира на Украине

Владимир Мединский (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Заморозка боевых действий между Россией и Украиной без заключения полноценного мирного соглашения может привести к обострению ситуации в будущем и риску ядерной войны, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом и помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах. Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками (вступит в НАТО) попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — заявил он.

Мединский добавил, что Москва не хочет такого развития событий и стремится к заключению полноценного мира и признанию новых территорий.

Помощник президента также заявил, что Россия и Украина могли заключить мирный договор в первые дни конфликта, если бы Киев был готов к переговорам и принимал решения самостоятельно. По словам Мединского, в начале 2022 года Москва выдвигала более мягкие условия, чем в 2025-м. К апрелю 2022 года, по словам Мединского, Россия и Украина уже согласовали проект соглашения, предусматривавшего постоянный нейтралитет Украины и лимит на численность вооруженных сил и военной техники.