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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие нет

Путин: необходимости применять ядерное оружие в спецоперации никогда не было
Сюжет
Военная операция на Украине

Необходимости применять тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ходе специальной военной операции на Украине никогда не было, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — сказал он.

На вопрос о том, значит ли это, что эта мысль не приходила ему в голову, Путин ответил: «Нет, а зачем?»

Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне
Политика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Заявления о том, что Россия могла бы использовать ядерное оружие на Украине, — «рассуждалки» из газет, заявил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикации о вероятности нанесения ядерного удара России по Украине в 2022 году.

О том, что США готовят ответную реакцию на потенциальный ядерный удар по Украине, сообщил ранее CNN.

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Владимир Путин

политик, президент России
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