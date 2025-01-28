Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи» на рекордное время

Стрелка часов Судного дня, которые ведет «Бюллетень ученых-атомщиков», приблизилась к «ядерной полуночи» на рекордно близкое расстояние. Часы показывают, как эксперты оценивают риски глобальных угроз

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В 2025 году стрелки часов Судного дня находятся на отметке 89 секунд до «ядерной полуночи». Такую оценку с 1947 года проводит издание «Бюллетень ученых-атомщиков» (с 2015-го он делает это ежегодно) — аналитики опираются на степень ядерных рисков, динамику климатических изменений и уровень развития передовых технологий и биобезопасности. Трансляция велась на сайте журнала.

Это ближе, чем когда-либо. В 2024 году стрелка часов не двигалась.

В предыдущие два года, 2022-й и 2023-й, стрелки часов Судного дня находились в 90 секундах от «ядерной полуночи», это самое близкое к ней значение. За 78-летнюю историю часов ученые делали несколько критических отметок: в 1949 году, когда СССР провел свой первый ядерный взрыв, часы показывали три минуты до полуночи, а в 1953-м, год спустя после того, как США испытали водородную бомбу, — две минуты; три минуты оставалось в 1984 году на фоне разрыва коммуникаций между США и СССР и развития американской программы «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива — СОИ). Самые далекие от полуночи отметки обозначены в 1963 (год спустя после Карибского кризиса) и 1972 годах (СССР и США подписали первые договоры в сфере контроля над вооружениями — ОСВ-1 и Договор по ПРО) — 12 минут; в 1991 году (СССР и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-1) — 17 минут. С 1991 года стрелки снова стали постепенно приближаться к полуночи.