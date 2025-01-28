Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи» на рекордное время
В 2025 году стрелки часов Судного дня находятся на отметке 89 секунд до «ядерной полуночи». Такую оценку с 1947 года проводит издание «Бюллетень ученых-атомщиков» (с 2015-го он делает это ежегодно) — аналитики опираются на степень ядерных рисков, динамику климатических изменений и уровень развития передовых технологий и биобезопасности. Трансляция велась на сайте журнала.
Это ближе, чем когда-либо. В 2024 году стрелка часов не двигалась.
В предыдущие два года, 2022-й и 2023-й, стрелки часов Судного дня находились в 90 секундах от «ядерной полуночи», это самое близкое к ней значение. За 78-летнюю историю часов ученые делали несколько критических отметок: в 1949 году, когда СССР провел свой первый ядерный взрыв, часы показывали три минуты до полуночи, а в 1953-м, год спустя после того, как США испытали водородную бомбу, — две минуты; три минуты оставалось в 1984 году на фоне разрыва коммуникаций между США и СССР и развития американской программы «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива — СОИ). Самые далекие от полуночи отметки обозначены в 1963 (год спустя после Карибского кризиса) и 1972 годах (СССР и США подписали первые договоры в сфере контроля над вооружениями — ОСВ-1 и Договор по ПРО) — 12 минут; в 1991 году (СССР и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-1) — 17 минут. С 1991 года стрелки снова стали постепенно приближаться к полуночи.
Американское издание «Бюллетень ученых-атомщиков» освещает проблемы международной безопасности и угроз, связанных с оружием массового уничтожения (ОМУ). Его создали в 1945 году лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн и группа ученых Чикагского университета, участвовавших в разработке ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». В 1947 году бюллетень построил так называемые часы Судного дня, где полночь обозначает апокалипсис, а обратный отсчет до нее — степень угрозы. Время на часах ежегодно выставляют члены совета по науке и безопасности «Бюллетеня» при взаимодействии с советом спонсоров, куда входят десять нобелевских лауреатов.
В Пусане загорелся пассажирский самолет. Фото
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Россиянин лишился титула чемпиона мира из-за мельдония
В России показали предсерийный образец электрокара «Атом»
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Правительство поддержало отказ от ареста беременных и отцов-одиночек
В России сертифицировали новое оборудование для квантовых коммуникаций
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов