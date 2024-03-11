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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал заявления о ядерной угрозе Украине «рассуждалками»

Песков: заявления о ядерной угрозе Украине не нуждаются в комментариях
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что США готовят ответную реакцию на потенциальный ядерный удар по Украине, сообщил ранее CNN, в Кремле оценки этой угрозы сочли просто рассуждениями
Фото: Woohae Cho / Getty Images
Фото: Woohae Cho / Getty Images

Заявления о том, что Россия могла бы использовать ядерное оружие на Украине, — «рассуждалки» из газет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикации о вероятности нанесения ядерного удара России по Украине в 2022 году (цитата по ТАСС).

CNN узнал о подготовке США к ядерному удару России на Украине
Политика
Фото:Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В конце 2022 года США начали готовиться к потенциальному удару России по Украине тактическим, или боевым, ядерным оружием, сообщал 9 марта телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в президентской администрации.

Решение начать подготовку ответной реакции, по их словам, приняли в Белом доме на основании анализа, изучения ситуации и новых чрезвычайно важных разведданных. Один из собеседников подчеркнул, что сведения «были не просто гипотетическими, они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили».

NYT пишет, что в администрации США при обсуждении возможного применения Россией ядерного оружия заявили, что ответ на это должен быть неядерным, но «драматическим»: например, атака с использованием обычного вооружения на подразделения, применившие ядерное оружие. Иначе, по их мнению, существует риск «подбодрить» любого «авторитарного человека», обладающего ядерным арсеналом.

После присоединения к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов осенью 2022 года президент Владимир Путин пообещал защищать территорию страны «всеми имеющимися средствами». Президент подчеркивал, что Россия не намерена первой применять ядерное оружие. В то же время в российском МИДе подчеркивали, что Россия привержена позиции о недопустимости войны между ядерными державами.

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Теги
Ковтун Екатерина
Дмитрий Песков ядерное оружие Военная операция на Украине
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