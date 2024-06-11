В Финляндии рассмотрят возможность экспроприации недвижимости россиян

Власти Финляндии считают, что, если принадлежащая россиянам недвижимость находится рядом с критически важными объектами, это угрожает безопасности страны. Минобороны ранее предложило запретить такие сделки для граждан России

Петтери Орпо (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Финляндия готовит шаги по устранению потенциальных рисков безопасности, связанных с недвижимостью, принадлежащей россиянам и находящейся рядом с критически важной инфраструктурой, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Bloomberg.

«Мы видим потенциальную угрозу безопасности в том, что у нас есть российские и другие иностранные владельцы недвижимости и землевладельцы вблизи критически важных объектов инфраструктуры. Здравый смысл подсказывает, что, если мы наблюдаем реальную угрозу национальной безопасности, мы должны быть в состоянии действовать», — сказал он.

По его словам, Финляндия провела полную картографию владений россиян.

В Финляндии сейчас разрабатывается проект полного запрета на покупку недвижимости для граждан государств, которые «нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и могут угрожать безопасности Финляндии».

Пока слишком рано говорить, «сможем ли мы задним числом экспроприировать собственность», сказал Орпо. «Это очень сложный юридический вопрос, и поэтому нам необходимо тщательно рассмотреть, как действовать дальше», — подчеркнул он.

С 2020 года в Финляндии действует закон, по которому граждане стран, не входящих в Евросоюз или Европейское экономическое пространство, должны получить лицензию финского Минобороны при оформлении сделки. Если ведомство обнаружит, что его продажа может нанести ущерб нацбезопасности, последует отказ. В октябре 2023-го министр обороны Антти Хакканен пообещал ужесточить законодательство по покупке иностранцами недвижимости, а в Минюсте допустили, что процедуру ее изъятия у россиян упростят.

С тех пор Минобороны заблокировало несколько сделок по продаже недвижимости российским покупателям, поскольку они могли помешать «организации национальной обороны и защите территориальной целостности». На этом фоне, сообщала «Фонтанка», россияне начали массово распродавать недвижимость в Финляндии.

По данным Национальной земельной службы Финляндии, в 2023 году, когда власти ужесточили въезд россиянам, граждане России приобрели в стране 64 объекта недвижимости — это минимум с 2003 года. Газета Iltalehti писала, что к ноябрю Минобороны выдало в общей сложности 116 разрешений россиянам или российским компаниям.