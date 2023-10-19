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Война санкций ,  
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Финляндия заблокировала три сделки с недвижимостью для россиян

Минобороны Финляндии не разрешило россиянам купить три объекта недвижимости
Сюжет
Война санкций
Минобороны Финляндии не одобрило сделки, посчитав, что покупка трех объектов недвижимости недалеко от границы с Россией помешала бы «организации национальной обороны и защите территориальной целостности»
Антти Хакканен
Антти Хакканен (Фото: anttihakkanen.fi)

Минобороны Финляндии заблокировало три сделки на приобретение недвижимости для россиян, сообщает ведомство.

Решение, которое утвердил министр Антти Хакканен, касается двух объектов недвижимости в общине Руоколахти в регионе Южная Карелия в юго-восточной части Финляндии, рядом с российско-финляндской границей. Еще один объект находится в городе Китеэ на востоке.

Две сделки собирались совершить частные лица, одну — компания. «Частные лица и бенефициары компании являются гражданами России», — отмечает министерство.

В ведомстве посчитали, что покупка этих объектов могла бы «препятствовать организации национальной обороны и защите территориальной целостности».

Решение принято в соответствии с законом о передаче недвижимости, ограничивающим такие покупки для лиц из-за пределов Евросоюза и Европейского экономического пространства (ЕЭП). Закон действует с 2020 года, он подразумевает, что гражданам стран, не входящим в ЕС и ЕЭП, нужно получить лицензию Минобороны Финляндии при оформлении сделки. Как уточняет Yle, закон не касается покупки квартир, речь идет только о недвижимости: домах, участках и т.д.

В середине октября министр юстиции Финляндии Лина Мери сообщила, что правительство собирается упростить процедуру изъятия недвижимости у россиян. Власти задумались об этом на фоне санкций: летом Финляндия ужесточила въезд для россиян, в том числе владельцев недвижимости, а в сентябре запретила въезжать в страну на машинах с российскими номерами. Как передавал Yle, на этом фоне россияне «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» — не уплачивают налоги и не платят по счетам из-за сложностей с платежами за рубежом. По новому закону проводить процедуру изъятия можно будет и в электронном виде.

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Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что в случае принятия этого закона Москва предпримет ответные действия. По ее словам, российские собственники не могут заплатить налоги или приехать в страну, чтобы следить за своей недвижимостью, из-за действий финских властей, которые вводят «все новые и новые» санкции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия Недвижимость сделка Минобороны
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