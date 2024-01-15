В Финляндии предложили запретить россиянам сделки с недвижимостью

Россиянам могут запретить сделки с недвижимостью в Финляндии, такие меры проработают к весне. Прежде Минобороны страны не разрешило продать завод экс-спикеру горсовета Петрозаводска, он обещал сделать машины Tesla бесполезными

Хельсинки, Финляндия (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

Финляндия ужесточит условия сделок с недвижимостью для лиц и компаний за пределами Евросоюза, к весне планируется найти правовые основания для полного запрета сделок для россиян, заявил финский министр обороны Антти Хакканен изданию Uutissuomalai.

По его словам, соответствующие решения примут к весне 2024 года.

«Некоторые сделки россиян были сочтены в качестве проблемных для национальной безопасности. Однако не всегда все выясняется. Поэтому было бы лучше ввести полный запрет», — пояснил Хакканен. Министр связал ужесточение правил с действиями властей России, которые обвинил в попытках дестабилизации западных обществ, используя их «слабые места».

Хакканен обещал ужесточить законодательство по покупке иностранцами недвижимости еще в октябре 2023-го. Тогда он подчеркнул, что прежде всего это коснется россиян и китайцев. «Чтобы не повторилась ситуация, когда выяснилось, что русские владели верфью в Хельсинки или чем-то еще», — пояснил министр.

Его позиция разнится с последним заключением правительственной комиссии, которая не рекомендовала полный запрет для россиян, не сочтя его эффективным и уместным.

Минобороны Финляндии в последние месяцы несколько раз выдавало отказы в приобретении недвижимости, купить которую хотели компании не из Евросоюза — например, в январе и октябре.

Это связано с законом, который обязывает получать разрешение от этого министерства на приобретение определенных видов недвижимости. Если министерство обнаружит, что объект недвижимости могут использовать для затруднения обороны Финляндии или его продажа может нанести ущерб нацбезопасности, последует отказ. Ведомство чаще не мешает покупке: к концу 2023 года было одобрено свыше 100 заявок россиян, за 2022 год — 275.

В одном из январских отказов речь шла о здании бывшего завода, его намеревалась приобрести финская компания Tornado Logistics, руководит которой Олег Фокин, бывший председатель горсовета Петрозаводска.

Фокин рассказывал об изобретении генератора «бесплатного электричества», он намеревался изготовить на финском заводе прототип электрогенератора. «В будущем не будет необходимости заряжать электромобили. Если наше устройство будет работать, машины Илона Маска станут бесполезными», — пообещал он. Аппарат для производства тока использует пьезоэлектрики — под пьезоэлектричеством понимают производство напряжения или заряда с помощью механического воздействия, поясняет Yle.