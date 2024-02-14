«Фонтанка» сообщила о попытках россиян избавиться от жилья в Финляндии

Фото: Pius Koller / Global Look Press

Россияне стремятся избавиться от жилья и другой недвижимость в Финляндии, пишет «Фонтанка».

Газета проанализировала объявления о продаже россиянами недвижимости в Финляндии. «На сегодняшний день объявлений о продаже русскими недвижимости в Финляндии скопилось более сотни», — отмечает издание.

По информации газеты, самый дешевый объект, выставленный на продажу, — однокомнатная квартира 31 кв. м в Иматре. Она стоит ₽700 тыс. За ₽775 тыс. выставлен двухкомнатный таунхаус площадью 52 кв. м. Дом в Иматре площадью 84 кв. м с участком, расположенный в 300 метрах от пляжа и в 15 минутах езды от границы с Россией, стоит ₽1,5 млн.

Также встречаются объявления, предлагающие обмен на квартиру в России или автомобиль. Дом на берегу озера в 174 км от Иматры предлагают обменять на какую-нибудь недвижимость в Москве или Петербурге.

Один россиянин выставил на продажу пять островов на озере Саймаа за €1 млн. Площадь одного из них достигает 10 га, остальные — от 0,2 до 1,5 га.

В октябре 2023 года министр юстиции Финляндии заявила, что правительство хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам.

Из-за сложностей с платежами для россиян из-за санкций жилищные компании сталкиваются с неоплаченными счетами. В итоге это приводит к обращению взыскания на недвижимость.

Летом 2023 года Финляндия ужесточила въезд для россиян, в том числе для владельцев недвижимости.