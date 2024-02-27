 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд

Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд до 2027 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет. За решение проголосовали 536 депутатов, против — 40. Первый транш ожидается в марте. Москва осуждает помощь Киеву
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Европарламент проголосовал за выделение Киеву €50 млрд в течение четырех лет. Трансляция пленарного заседания велась на сайте Европарламента.

За финансовую поддержку Украины проголосовало 536 депутатов, против — 40.

Пакет помощи Украине на €50 млрд был представлен Еврокомиссией прошлой осенью. Он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд, рассчитан на четыре года. Первый транш в размере €4,5 млрд глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала передать в марте.

Лидеры стран Евросоюза согласовали этот пакет помощи 1 февраля после продолжительных обсуждений. Против его выделения выступала Венгрия — в декабре премьер-министр Виктор Орбан блокировал это решение. Премьер обещал не согласовывать помощь, если не будет создан специальный денежный фонд для такой помощи вне бюджета ЕС. Еще венгерский премьер предложил рассчитать нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода. «Выделять €50 млрд из бюджета ЕС заранее на четыре года — это нарушение суверенитета и национальных интересов», — отмечал политик.

ЕС назвал сроки первого транша Украине по новой программе помощи
Политика
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

В руководстве ЕС подозревали, что действия Орбана обусловлены тем, что он пытается добиться финансирования для своей страны в обмен на голос. Обсуждались возможные меры убеждения Будапешта, в частности давление на венгерскую экономику, а также лишение Венгрии права голоса. Однако последнее не поддержали некоторые члены ЕС.

Принимая пакет помощи Киеву, Евросоюз согласился на два компромисса: через два года Еврокомиссия изучит расходы, также принята «дополнительная мера» по механизму условий верховенства права — соблюдение этого принципа в Венгрии вызывало претензии Евросоюза. При этом средства для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование помощи, выяснил Reuters.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Москва осуждает помощь Киеву и считает, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Россия Украина Европарламент
Материалы по теме
Бербок объявила о выделении Киеву еще €100 млн на гумпомощь
Политика
Bloomberg узнал о планах ЕС разблокировать помощь Варшаве
Политика
Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине на €3 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
Сообщество Steam попало в реестр запрещенных сайтов Технологии и медиа, 16:05
Загитова и Щербакова стали капитанами команд на Кубке Первого канала Спорт, 16:02
Минобороны подтвердило уничтожение первого Abrams в Донбассе Политика, 15:50
Впервые с 2022 года европейская федерация выступила за турнир в России Спорт, 15:48
МИД назвал требование G7 по Навальному вмешательством во внутренние дела Политика, 15:45
Судимый за взятки бывший вице-губернатор Петербурга перешел в Мариинку Общество, 15:40
Лавров призвал не придавать значения встрече лидеров ЕС по Украине Политика, 15:33
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Шольц исключил отправку сухопутных сил НАТО и ЕС на Украину Политика, 15:33
Ставки финансирования на биткоин достигли 100%. Что это значит Крипто, 15:26
Посол Литвы пригрозил «нейтрализовать Калининград» Политика, 15:24
Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд Политика, 15:19
Четырех штангистов из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг Спорт, 15:11
Песков оставил без комментариев решение суда по Журавелю Политика, 15:09
Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вводе войск на Украину Политика, 15:06