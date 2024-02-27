Европарламент проголосовал за выделение Украине €50 млрд

Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи в размере €50 млрд в течение четырех лет. За решение проголосовали 536 депутатов, против — 40. Первый транш ожидается в марте. Москва осуждает помощь Киеву

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Европарламент проголосовал за выделение Киеву €50 млрд в течение четырех лет. Трансляция пленарного заседания велась на сайте Европарламента.

За финансовую поддержку Украины проголосовало 536 депутатов, против — 40.

Пакет помощи Украине на €50 млрд был представлен Еврокомиссией прошлой осенью. Он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд, рассчитан на четыре года. Первый транш в размере €4,5 млрд глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала передать в марте.

Лидеры стран Евросоюза согласовали этот пакет помощи 1 февраля после продолжительных обсуждений. Против его выделения выступала Венгрия — в декабре премьер-министр Виктор Орбан блокировал это решение. Премьер обещал не согласовывать помощь, если не будет создан специальный денежный фонд для такой помощи вне бюджета ЕС. Еще венгерский премьер предложил рассчитать нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода. «Выделять €50 млрд из бюджета ЕС заранее на четыре года — это нарушение суверенитета и национальных интересов», — отмечал политик.

В руководстве ЕС подозревали, что действия Орбана обусловлены тем, что он пытается добиться финансирования для своей страны в обмен на голос. Обсуждались возможные меры убеждения Будапешта, в частности давление на венгерскую экономику, а также лишение Венгрии права голоса. Однако последнее не поддержали некоторые члены ЕС.

Принимая пакет помощи Киеву, Евросоюз согласился на два компромисса: через два года Еврокомиссия изучит расходы, также принята «дополнительная мера» по механизму условий верховенства права — соблюдение этого принципа в Венгрии вызывало претензии Евросоюза. При этом средства для Венгрии останутся замороженными, несмотря на согласование помощи, выяснил Reuters.

Москва осуждает помощь Киеву и считает, что это не изменит исход конфликта, но лишь затягивает его.