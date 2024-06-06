Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

Украина обвинила Financial Times в работе на Россию из-за статьи об энергетике

В статье «Россия уничтожила более половины энергетики Украины», как считает украинское Минэнерго, представлена ложная информация с «манипулятивным характером». Киев ранее признавал, что энергосистеме нанесен сильнейший ущерб

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Украинское Минэнерго заявило, что статья британской газеты Financial Times (FT) «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» написана «в интересах» Москвы, говорится в телеграм-канале ведомства.

«5 июня в британском издании Financial Times вышла статья, <...> которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — сказано в сообщении.

В статье сказано о том, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт после ракетных атак и отключений станций. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе. FT в публикации ссылается на украинских чиновников без указания имен.

«Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными», — пояснили в Минэнерго.

Также там назвали ложной информацию о том, что на Украине 31 мая приняли решение повысить тарифы на электроэнергию для населения в два раза, так как на самом деле он вырастет на 63%.

13 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что с начала военной операции энергосистеме страны был нанесен сильнейший ущерб. В числе поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций на Украине назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.

Минобороны сообщало о нескольких ударах оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Их в ведомстве назвали ответом на попытки Украины нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме для украинских промышленных и бытовых потребителей были введены экстренные отключения электроэнергии, сообщало «Укрэнерго».