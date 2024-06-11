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Военная операция на Украине ,  
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США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»

Сюжет
Военная операция на Украине

Вашингтон снял многолетний запрет для украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) на использование американского вооружения, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.

США пытались запретить «Азову» использовать американское оружие с 2015 года, в 2018 году это стало официальным. Вашингтон счел, что некоторые из ее основателей придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили группу в гуманитарных нарушениях.

«После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения »Азов» прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США», — цитирует WP заявление ведомства.

Госдепартамент не нашел «никаких доказательств» нарушений, говорится в сообщении.

«Закон Лихи» запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Дж. Лихи (демократ от штата Вирджиния), который написал этот закон.

Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение военнослужащих «Азова». Руководство «Азова» и украинское правительство не ответили на запросы о комментариях.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что поставки вооружений делают западные страны участниками конфликта.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

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