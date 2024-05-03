Сдавшегося в плен бойца батальона «Азов» осудили на 18 лет
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины и бойца батальона «Азов» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) Владислава Плахотника к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации, об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации) и ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)», — говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в июле 2023 года 18-летний мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в батальоне «Азов» и был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины. До декабря 2023 года он принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики. В 2024 году он рассказал, что сдался в плен российским военным самостоятельно.
Первые три года отбывать наказание он будет в тюрьме, а оставшееся время в исправительной колонии строгого режима.
В Приморском крае 30 апреля задержали местного жителя, который тайно сотрудничал с организацией, подконтрольной Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Подозреваемый установил контакт «с представителем украинской националистической организации, признанной террористической на территории России» и подконтрольной ГУР, название организации не уточняется. Он желал содействовать «в деятельности против безопасности» России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией), он взят под стражу. По ней грозит наказание до восьми лет лишения свободы.
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