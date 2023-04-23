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Маск в споре с Кингом заявил о передаче Украине $100 млн

Маск в споре с Кингом о синей галочке заявил, что пожертвовал Украине $100 млн
Писатель предложил владельцу Twitter отдать его синюю галочку фонду, помогающему Украине. «Это всего лишь $8, возможно, мистер Маск мог бы добавить еще немного», — написал он. Маск в ответ спросил, сколько пожертвовал сам Кинг
Twitter TWTR Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Getty Images)

Владелец Twitter Илон Маск, один из богатейших людей мира (в рейтинге Forbes занимает второе место с состоянием $175 млрд, уступая лишь главе LVMH Бернару Арно), заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.

Об этом он сказал, после того как писатель Стивен Кинг предложил Маску отдать стоимость его синей галки в Twitter фонду Prytula Foundation, который оказывает помощь Украине.

«Это всего лишь $8, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить еще немного», — написал Кинг в Twitter.

Миллиардер ответил на твит писателя: «Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны». Он прикрепил к посту твит главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который в прошлом году благодарил бизнесмена за поставленные Киеву системы спутниковой связи Starlink.

В октябре прошлого года основанная Маском компания SpaceX заявила, что больше не может платить за ее сеть спутникового интернета Starlink на Украине, и попросила Пентагон об оплате. Телеканал CNN сообщал, что на Украину было отправлено около 20 тыс. терминалов Starlink. Маск тогда утверждал, что это «обошлось SpaceX в $80 млн и к концу года превысит $100 млн». SpaceX в письме, адресованном Минобороны, сообщала, что обслуживание Starlink будет стоить более чем $120 млн до конца года и около $400 млн в 2023 году. Позднее основатель SpaceX пообещал предоставлять услуги спутникового интернета для Киева бесплатно.

В середине апреля синяя галочка в Twitter стала платной. Однако это устроило не всех. От платной подписки отказался, в частности, Стивен Кинг. В то же время Маск утверждает, что лично оплатил ее для Кинга и некоторых других знаменитостей.

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Еще в октябре прошлого года писатель в ответ на сообщение о том, что Twitter обдумывает ежемесячную плату $20 за верифицированный аккаунт, написал, что уйдет из соцсети, если ему придется платить. «Черт, они должны платить мне», — возмутился он. Владелец Twitter тогда ответил: «Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8 [в месяц]?»

На этой неделе в Twitter начали удалять бесплатные верификационные галочки. Так, ее утратили аккаунты папы римского Франциска, футболиста Криштиану Роналду, сооснователя Microsoft Билла Гейтса, бывшего президента США Дональда Трампа и телезвезды Ким Кардашьян.

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Елена Чернышова
Илон Маск Стивен Кинг Twitter
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