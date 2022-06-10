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Минфин США призвал создать коалицию стран, вводящих санкции против России
Необходимо создать коалицию государств, которые вводят санкции против России, что повысит эффективность ограничительных мер, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на дискуссионной площадке DealBook D.C., организованной газетой The New York Times, передает «РИА Новости».
«На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России», — заявила глава американского Минфина.
Йеллен также выразила уверенность, что американская экономика не столкнется с рецессией, но стоимость бензина вряд ли снизится в скором времени. Он пояснила, что потребительские расходы американцев сейчас высоки, а траты связанные с инвестициями — «солидны».
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