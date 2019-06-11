СМИ сообщили о подаче США запроса на экстрадицию Ассанжа

СМИ сообщили о подаче США запроса на экстрадицию Ассанжа

США официально обратились к Великобритании с просьбой выдать Ассанжа. В Штатах основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы

Фото: Matt Dunham / AP

Минюст США направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают газета The Washington Post и телеканал CNN со ссылкой на источники.

Cобеседник WP рассказал, что Вашингтон отправил документ в прошлый четверг, 6 июня. Договор между США и Великобританией подразумевает, что запрос на экстрадицию необходимо отправить в течение 60 дней после задержания (прошло 11 апреля).

Как отмечает газета, в документе могут быть указаны только предусмотренные соглашением Вашингтона и Лондона преступления. В США Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и заговоре с целью взлома правительственного компьютера.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что слушания по делу об экстрадиции Ассанжа из Великобритании пройдут 14 июня. Вашингтон предъявил основателю WikiLeaks обвинений на 175 лет тюрьмы.