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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Преследование Ассанжа ,  
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В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.

Мельцер выступает за то, чтобы Ассанжа выпустили из тюрьмы. По его словам, с физическим состоянием основателя WikiLeaks есть проблемы, но они не представляют серьезной опасности и ими занимаются медики исправительного учреждения.

«Что беспокоило, так это психологическая сторона и его постоянное беспокойство. Было заметно, что он постоянно чувствует угрозу ото всех», — заявил Мельцер. Вести с Ассанжем структурированный диалог было очень трудно, говорит спецдокладчик, основатель WikiLeaks знал, зачем к нему пришли, но был слишком погружен в свои мысли.

Мельцер намерен потребовать от властей Великобритании освободить Ассанжа, пишет газета.

Фотогалерея 
Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

Ассанжа задержали по запросу США в посольстве Эквадора в Великобритании, где основатель WikiLeaks провел семь лет. За нарушение условий освобождения выхода под залог в 2012 году его приговорили к 50 неделям заключения, наказание он отбывает в тюрьме Белмарш. 30 мая WikiLeaks сообщила, что Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы.

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США предъявили Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

Запрос на экстрадицию Ассанжа подали США, где ему грозит 175 лет тюрьмы по 17 пунктам обвинения, среди которых публикация имен секретных источников американских дипломатов и сговор с военным аналитиком разведки армии США Брэдли Мэннингом. Также экстрадиции Ассанжа добиваются власти Швеции. Там основателя WikiLeaks обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Теги: Джулиан Ассанж, здоровье
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