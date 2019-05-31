В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.

Мельцер выступает за то, чтобы Ассанжа выпустили из тюрьмы. По его словам, с физическим состоянием основателя WikiLeaks есть проблемы, но они не представляют серьезной опасности и ими занимаются медики исправительного учреждения.

«Что беспокоило, так это психологическая сторона и его постоянное беспокойство. Было заметно, что он постоянно чувствует угрозу ото всех», — заявил Мельцер. Вести с Ассанжем структурированный диалог было очень трудно, говорит спецдокладчик, основатель WikiLeaks знал, зачем к нему пришли, но был слишком погружен в свои мысли.

Мельцер намерен потребовать от властей Великобритании освободить Ассанжа, пишет газета.