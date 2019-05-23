США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

Основателя WikiLeaks американские власти, в том числе, обвинили в незаконной публикации имен секретных источников, а также в сговоре с Челси Мэннингом

Американское Министерство юстиции обнародовало еще 17 пунктов уголовного обвинения, которые были выдвинуты против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление ведомства размещено на его сайте.

Среди предъявленных Ассанжу обвинений — незаконная публикация имен секретных источников, а также сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки Челси Мэннингу в получении доступа к секретной информации.

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