Политика , 23:20
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США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам
Основателя WikiLeaks американские власти, в том числе, обвинили в незаконной публикации имен секретных источников, а также в сговоре с Челси Мэннингом
Американское Министерство юстиции обнародовало еще 17 пунктов уголовного обвинения, которые были выдвинуты против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление ведомства размещено на его сайте.
Среди предъявленных Ассанжу обвинений — незаконная публикация имен секретных источников, а также сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки Челси Мэннингу в получении доступа к секретной информации.
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