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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора
11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу Вашингтона был арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Если он будет экстрадирован в США, ему может грозить пять лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Последние семь лет Ассанж жил в посольстве Эквадора в столице Великобритании без возможности выхода. Как он изменился за это время — в фотогалерее РБК
2012 год
Фото: Luke MacGregor / Reuters
В мае 2012 года Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Верховный суд Великобритании вынес решение о его экстрадиции в Швецию, где основателя WikiLeaks обвинили в сексуальных преступлениях. В августе того же года Эквадор предоставил ему убежище
2013 год
Джулиан Ассанж и министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо
(Фото: Chris Helgren / Reuters)

Британские власти заявили, что Ассанж будет арестован, если покинет посольство

2014 год
Фото: John Stillwell / Reuters
В посольстве у Ассанжа был доступ в интернет, ему разрешали принимать посетителей. В мае 2016 года он завел кота
2015 год
Фото: Chris Williamson / Getty Images

Несмотря на то, что Ассанж находился в посольстве, WikiLeaks все это время продолжала публиковать материалы на основе утечек данных.

Самые громкие из них — здесь

2016 год
Фото: Peter Nicholls / Reuters
В 2016 году было опубликовано 8 тыс. страниц текстов, полученных в результате утечек данных американских спецслужб. В частности о разработках ЦРУ программ, позволяющих осуществлять слежку при помощи мобильных телефонов
2017 год
Фото: Peter Nicholls / Reuters
В мае 2017 года завершилось расследование Швеции в отношении Ассанжа. В декабре ​Эквадор предоставил Ассанжу гражданство
2019 год
Фото: Hannah Mckay / Reuters
В 2018 году фотографам не удалось сделать ни одной фотографии Ассанжа: он не выходил на балкон и не устраивал пресс-конференций. 11 апреля 2019 года его вывели из посольства сотрудники британской полиции. На кадрах опубликованного видео Ассанж пытается сопротивляться
Теги: мультимедиа, Джулиан Ассанж
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