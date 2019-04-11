Общество , 19:10
0
Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора
11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу Вашингтона был арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Если он будет экстрадирован в США, ему может грозить пять лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Последние семь лет Ассанж жил в посольстве Эквадора в столице Великобритании без возможности выхода. Как он изменился за это время — в фотогалерее РБК
2012 год
В мае 2012 года Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Верховный суд Великобритании вынес решение о его экстрадиции в Швецию, где основателя WikiLeaks обвинили в сексуальных преступлениях. В августе того же года Эквадор предоставил ему убежище
2013 год
Британские власти заявили, что Ассанж будет арестован, если покинет посольство
2014 год
В посольстве у Ассанжа был доступ в интернет, ему разрешали принимать посетителей. В мае 2016 года он завел кота
2015 год
Несмотря на то, что Ассанж находился в посольстве, WikiLeaks все это время продолжала публиковать материалы на основе утечек данных.
Самые громкие из них — здесь
2016 год
В 2016 году было опубликовано 8 тыс. страниц текстов, полученных в результате утечек данных американских спецслужб. В частности о разработках ЦРУ программ, позволяющих осуществлять слежку при помощи мобильных телефонов
2017 год
В мае 2017 года завершилось расследование Швеции в отношении Ассанжа. В декабре Эквадор предоставил Ассанжу гражданство
2019 год
В 2018 году фотографам не удалось сделать ни одной фотографии Ассанжа: он не выходил на балкон и не устраивал пресс-конференций. 11 апреля 2019 года его вывели из посольства сотрудники британской полиции. На кадрах опубликованного видео Ассанж пытается сопротивляться