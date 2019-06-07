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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Преследование Ассанжа ,  
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В Wikileaks сообщили о переносе слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, первоначально назначенные на 12 июня, перенесли на 14 июня. Об этом сообщается в аккаунте организации в Twitter.

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Отмечается, что заседание пройдет в магистратском суде британской тюрьмы Белмарш, где в настоящее время содержится Ассанж.

Основатель WikiLeaks находился под защитой Эквадора с 2012 года. Он проживал в посольстве страны в Лондоне. Однако 11 апреля посольство Эквадора на основании решения президента Эквадора Ленина Морено выдало Ассанжа правоохранительным органам Великобритании. Тогда же Ассанж был арестован.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году. Тогда английский суд рассматривал запрос на Ассанжа экстрадицию в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

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Также США подали запрос на экстрадицию Ассанжа. Как заявляли в Минюсте США, ему грозит до пяти лет тюрьмы по обвинению в сговоре с целью совершения компьютерного взлома против Пентагона. Как считают правоохранительные органы, Ассанж в 2010-м году вступил в сговор с 
трансгендером Челси Мэннинг, которая служила аналитиком разведки в армии США.

3 июня Шведский суд отказался заочно арестовать Ассанжа.

Теги: Джулиан Ассанж, экстрадиция, WikiLeaks
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