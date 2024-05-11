Мишустин предложил оставить Юрия Трутнева в должности вице-премьера

Юрий Трутнев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Должность вице-премьера в новом составе правительства предложили сохранить за Юрием Трутневым, сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков. Он занимал этот пост с августа 2013 года.

Трутнев также является полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, ранее был губернатором Пермской области и министром природных ресурсов.

Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры и министры 13 мая. Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, в случае одобрения президент России Владимир Путин подпишет указ о назначении на эти должности.

7 мая состоялась инаугурация Путина, в связи с чем правительство ушло в отставку. Глава государства предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина, Госдума ее одобрила. 10 мая был подписан указ о его назначении.

Мишустин представил Путину структуру нового кабмина, а Госдуме — кандидатов в министры и вице-премьеры. Ранее президент одобрил предложение премьера, которое, в частности, подразумевало сохранение числа и названий министерств — 21.