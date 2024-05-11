Первый вице-премьер Белоусов покинет правительство

Первый вице-премьер Андрей Белоусов перейдет на новое место работы

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который сейчас работает в статусе исполняющего обязанности, перейдет на новое место работы, говорится в поступившем РБК сообщении пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова.

На пост первого вице-премьера предложен Денис Мантуров, который в прошлом составе правительства был зампредом правительства и главой Минпромторга.

В правительстве Белоусов курировал экономический блок. В связи с кадровыми перестановками вице-премьер Александр Новак помимо сферы энергетики будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер).

В правительстве Белоусов работал с 2020 года. Он курирует такие ведомства, как Минэкономразвития, Минтранс, ФАС, Росаккредитация. В зону его ответственности входят вопросы разработки основных направлений социально-экономического развития, инвестиционной политики, регулирования финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности, институтов развития.

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