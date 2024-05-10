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Вице-премьер Григоренко сохранит пост в новом правительстве

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Новое правительство 2024
Дмитрий Григоренко продолжит работу в должности вице-премьера - руководителя аппарата в составе нового правительства, рассказали источники РБК
Дмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-премьер—руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сохранит свой пост в составе обновленного кабинета министров, рассказали два источника РБК, знакомые с ходом кадровых консультаций.

Согласно Конституции, кандидатуры заместителей председателя правительства представляет премьер-министр. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров 13 мая. 10 мая президент Владимир Путин предложил переназначить на пост премьер-министра Михаила Мишустина, в тот же день его кандидатуру утвердила Госдума.

Григоренко работает в правительстве с января 2020 года. Он координирует работу таких ведомств, как Минфин, ФНС, ФТС, Федеральное казначейство, а также Росалкогольрегулирование, Федеральная пробирная палата и т.д. В сферу его ответственности входят вопросы контроля реализации национальных проектов, разработки и исполнения федерального бюджета, законопроектной деятельности правительства, маркировки, политики в сфере контрольно-надзорной деятельности и другие.

Также Григоренко отвечает за повышение эффективности исполнения полномочий федеральных органов и региональных органов исполнительной власти в рамках проведения административной реформы.

Григоренко начал карьеру в 2000-х годах, работая в территориальных инспекциях министерства по налогам и сборам, а затем в московской межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. В 2003–2020 годах занимал различные должности в министерстве по налогам и сборам и в ФНС, в том числе с октября 2013 года — должность заместителя руководителя налоговой службы.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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