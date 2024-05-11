Путин подписал указ о структуре нового правительства

В составе нового кабмина сохранили 21 министерство. Согласно указу президента, премьер будет иметь 10 заместителей. Ранее в этой должности был утвержден Михаил Мишустин

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В новом правительстве России сохранили 21 министерство, cледует из указа президента Владимира Путина.

«Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов исполнительной власти», — говорится в документе. Таким образом, количество и названия министерств остаются прежними, следует из опубликованного «Интерфаксом» текста документа.

К их числу относятся МВД, Минздрав, МИД, Минкультуры, Минобороны, Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования, Министерство природных ресурсов и экологии, Минпромторг, МЧС, Минцифры, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтранс, Минтруда, Минфин, Министерство экономического развития, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэнерго и Минюст.

Согласно указу президента, глава нового правительства будет иметь 10 заместителей. Документ вступил в силу со дня опубликования.

7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России, в связи с чем предыдущий кабмин подал в отставку. Глава государства предложил на пост премьера кандидатуру Михаила Мишустина, Госдума одобрила эту инициативу. 10 мая был подписан указ о его назначении.

Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, Мишустин представил Путину предложения о структуре кабмина и внесет в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Исключениями станут главы Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Минюста. Их утвердит президент после консультаций с Совфедом.