Путин подписал указ о структуре нового правительства
В новом правительстве России сохранили 21 министерство, cледует из указа президента Владимира Путина.
«Утвердить прилагаемую структуру федеральных органов исполнительной власти», — говорится в документе. Таким образом, количество и названия министерств остаются прежними, следует из опубликованного «Интерфаксом» текста документа.
К их числу относятся МВД, Минздрав, МИД, Минкультуры, Минобороны, Минпросвещения, Министерство науки и высшего образования, Министерство природных ресурсов и экологии, Минпромторг, МЧС, Минцифры, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтранс, Минтруда, Минфин, Министерство экономического развития, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минэнерго и Минюст.
Согласно указу президента, глава нового правительства будет иметь 10 заместителей. Документ вступил в силу со дня опубликования.
7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России, в связи с чем предыдущий кабмин подал в отставку. Глава государства предложил на пост премьера кандидатуру Михаила Мишустина, Госдума одобрила эту инициативу. 10 мая был подписан указ о его назначении.
Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, Мишустин представил Путину предложения о структуре кабмина и внесет в Госдуму кандидатуры вице-премьеров и министров. Исключениями станут главы Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Минюста. Их утвердит президент после консультаций с Совфедом.
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