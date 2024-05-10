 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

Мишустин назвал основные направления работы для нового правительства

Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста
Сюжет
Новое правительство 2024
Необходимо развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов, сказал ио премьер-министра
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, где сегодня рассматривается его кандидатура на пост премьера назвал пять основных направлений для работы нового правительства:

  • Развитие и укрепление экономики
  • Обеспечение технологического суверенитета
  • Цифровая трансформация
  • Поддержка народосбережения и поддержка семей с детьми
  • Повышение благосостояния граждан
  • Сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры России.

Мишустин напомнил, что президент поставил задачу, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку экономик мира по паритету покупательной способности (ППС).

Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня дохода людей, при сохранении, конечно, макростабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета, да и решения других значимых вопросов», – отметил он.

По словам и.о. премьера, необходимо развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов, сказал Мишустин.

Материал дополняется

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Михаил Мишустин правительство Госдума
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
ДТП с автобусом в Петербурге. Видео Общество, 15:02
Футболист «Челси» впервые за 6 лет получил приз АПЛ лучшему игроку месяца Спорт, 14:56
Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса Общество, 14:46
Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года Политика, 14:43
«Фонтанка» сообщила о шести погибших в ДТП с автобусом в Петербурге Общество, 14:41
Злорадство: почему мы радуемся неудачам других Pro, 14:37
УЕФА представил официальную песню Евро-2024 Спорт, 14:36
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Французский балкон и окна в пол: какими будут дома в центре Петербурга РБК и ПИК, 14:35
Мишустин назвал основные направления работы для нового правительства Политика, 14:30
Полиция Петербурга начала проверку после падения автобуса в Мойку Общество, 14:29
Быков назвал странным засилье игроков СКА в сборной России по хоккею Спорт, 14:22
В Минэнерго Украины сообщили о повреждении газопроводов в трех областях Политика, 14:18
Google, Apple и другие перекладывают все больше яиц в корзину ИИ Pro, 14:15
Дума утверждает Мишустина на пост премьера. Трансляция Политика, 14:07