Мишустин назвал основные направления работы для нового правительства

Необходимо развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов, сказал ио премьер-министра

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, где сегодня рассматривается его кандидатура на пост премьера назвал пять основных направлений для работы нового правительства:

Развитие и укрепление экономики

Обеспечение технологического суверенитета

Цифровая трансформация

Поддержка народосбережения и поддержка семей с детьми

Повышение благосостояния граждан

Сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры России.

Мишустин напомнил, что президент поставил задачу, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку экономик мира по паритету покупательной способности (ППС).

«Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня дохода людей, при сохранении, конечно, макростабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета, да и решения других значимых вопросов», – отметил он.

По словам и.о. премьера, необходимо развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов, сказал Мишустин.

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