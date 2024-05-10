Мишустин назвал основные направления работы для нового правительства
Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, где сегодня рассматривается его кандидатура на пост премьера назвал пять основных направлений для работы нового правительства:
- Развитие и укрепление экономики
- Обеспечение технологического суверенитета
- Цифровая трансформация
- Поддержка народосбережения и поддержка семей с детьми
- Повышение благосостояния граждан
- Сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры России.
Мишустин напомнил, что президент поставил задачу, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку экономик мира по паритету покупательной способности (ППС).
«Нужно не только увеличивать валовой выпуск товаров и услуг, рост должен сопровождаться повышением уровня дохода людей, при сохранении, конечно, макростабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета, да и решения других значимых вопросов», – отметил он.
По словам и.о. премьера, необходимо развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов, сказал Мишустин.
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