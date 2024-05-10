Как Госдума утверждала Михаила Мишустина премьер-министром

Михаил Мишустин во второй раз стал премьер-министром. За его утверждение проголосовали 375 депутатов. Как Дума утверждала премьера — в материале РБК

Михаил Мишустин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Что кандидат в премьеры обсуждал с фракциями

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра Думе, согласно регламенту, предложил президент Владимир Путин. Официально о поступлении в Думу документов в 5 утра 10 мая сообщил в телеграм-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Рабочий день Госдумы начался с заседания Совета нижней палаты, на котором была утверждена повестка пленарного заседания, назначенного на 14:00. Утверждение кандидатуры премьер-министра стало единственным пунктом повестки. Оставшееся до заседания время отводилось на встречи Мишустина с пятью фракциями Госдумы. Планировалось, что встречи начнутся в 11:00, будут длиться по полчаса и завершатся в 13:00. Однако время начала встреч сдвинули на час позже, а начались они еще немного позже — Мишустин прибыл в Думу примерно в 12:10. До прибытия в Думу с ним встретился президент.

Первыми с кандидатом в премьеры встретились депутаты фракции КПРФ. Глава парламентского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов в беседе с журналистами отметил отзывчивость Мишустина, готовность идти на контакт. «Это очень важно и очень дорого, поэтому фракция, не сомневаюсь, поддержит», — сказал Харитонов. Однако, по итогам встречи лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что хотя Мишустин за время работы сделал «целый ряд исключительно важных шагов», у правительства «нет единой политической воли» для того, чтобы изменить курс и выйти на мировые темпы экономического развития. В итоге, заявил Зюганов, фракция решила воздержаться при голосовании.

После этого Мишустин встретился с фракциями ЛДПР, «Справедливой России — За правду», «Новых людей» и «Единой России». Все эти фракции решили поддержать кандидатуру премьера. На встречи и.о. премьера сопровождал Володин. Несколько собеседников РБК в разных фракциях сообщили, что встречи были краткими, обсуждались в основном общие вопросы. Кандидатуры вице-премьеров и министров Мишустин, по их словам, не называл.

Как шло обсуждение и голосование

Пленарное заседание началось вовремя. Кроме депутатов и Михаила Мишустина на нем присутствовали представители всех деловых российских объединений, включая президента РСПП Александра Шохина, представители профсоюзов, и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, ректоры крупнейших вузов.

Володин отметил, что премьер утверждается по обновленной процедуре: она была изменена поправками в Конституцию, одобренными референдумом в 2020 году. В соответствии с новыми правилами, президент представляет Госдуме кандидата на пост премьера и утверждает его только после голосования депутатов. После этого премьер вносит в Госдуму кандидатуры на министерские посты (за исключением министров силового блока и главу МИД — кандидатов на эти посты президент утверждает после консультаций с Советом Федерации). Володин подчеркивал, что новая процедура позволяет гражданам страны через избранных депутатов принимать участие в формировании правительства.

Первым выступил представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Он призвал депутатов поддержать выбор главы государства. Мишустин, напомнил Минх, всего месяц назад приходил в нижнюю палату с ежегодным отчетом, поэтому депутаты могли ознакомиться с результатом его работы. Он же привел статистику, показывающую рост партийной поддержки правительства Мишустина: «В 2022 году однозначно только одна фракция поддержала работу правительства, в 2023 году только две фракции не высказали свое отношение в поддержку правительства, а открыто поддержали его три фракции, а в 2024 году уже все фракции поддержали работу правительства».

Михаил Мишустин впервые стал премьер-министром в январе 2020 года, после того как 15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. До этого Мишустин возглавлял ФНС почти десять лет (с 2010 по 2020 год). Работу в органах власти он начал в 1998 году, когда стал заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. Потом он пять лет был заместителем министра по налогам и сборам, в 2004–2006 годах руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, потом в 2007–2008 годы возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, откуда на два года ушел в частный бизнес, став президентом группы компаний UFG.

После этого выступил Мишустин, который представил программу основных направлений деятельности будущего кабинета. Среди них — развитие и укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение, поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры России. В частности он объявил, что программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия.

В ходе выступления Мишустин напомнил, что президент поставил задачу по вхождению России в мировую четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году. При этом должен расти не только ВВП, но и доходы граждан. «Как планируем действовать? Прежде всего, через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов. Для этого потребуются дополнительные инвестиции. И мы рассчитываем, что не только государство, но и ответственный бизнес, будет этому способствовать», — сказал он.

Правительство не планирует вводить какие-то ограничения для иностранных компаний, желающих работать на российском рынке, так же как и для российских предпринимателей, намеревающихся работать на внешних рынках, сообщил Мишустин. Говоря о роли малого и среднего бизнеса в экономике, он заявил, что в ближайшие шесть лет необходимо будет повысить доходы сотрудников таких организаций, они должны расти быстрее, чем экономика в целом.

После выступления и.о. премьера депутаты могли задать вопросы, по два от каждой фракции. Депутатов интересовало сельское хозяйство, модернизация ЖКХ, регулирование работы маркетплейсов, научно-техническое развитие, развитие медицинской промышленности.

В ходе заседания Володин обратил внимание на то, что некоторые депутаты не всегда могут связаться с министрами при решении каких-то проблем. «Если кто кому не перезвонил, даже исполняющий обязанности, сегодня же разберемся. Просьба список сделать, кто не позвонил обратно депутатам», — ответил на это Мишустин.

Володин также отметил, что депутаты столкнулись с тем, что курирование вопросов, связанных с ЖКХ, по которым приходит «огромное количество» обращений от граждан, распределены между разными вице-премьерами, нужно, чтобы был «ответственный человек, была конкретная фамилия». «Коммуналка — должен быть ответственный, да, и хотя это региональные полномочия, надо посмотреть там, где не получается у регионов, с тем, чтобы им была оказана помощь в решении этих задач», — сказал спикер Думы.

После вопросов лидеры пяти думских фракций выступили с краткими заявлениями. Лидер КПРФ подтвердил, что желает Мишустину успехов, но фракция воздержится от голосования. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий единственным из глав использовал выступление, чтобы предложить однопартийцев в министры — губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярева на пост министра спорта, а бывшего заключенного в США Виктора Бута — на пост "главы авиационной отрасли".

Обсуждение кандидатуры главы правительства заняло чуть более двух часов. В итоге «за» назначение Мишустина проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались (это фракция КПРФ в полном составе), против не голосовал никто.