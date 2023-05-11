Минобороны сообщило о сбитом Су-25 ВВС Украины

Самолеты Су-25 (Фото: РИА Новости)

Около населенного пункта Червоный Маяк в Херсонской области сбит самолет Су-25 Военно-воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Самолет был сбит средствами противовоздушной обороны.

Су-25 («Грач») — разработанный в 1970-х штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.

Также на Херсонском направлении были уничтожены «до 20-ти» украинских военных, три автомобиля, одна американская артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отметили в ведомстве.

Помимо этого, в районе города Херсон был уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Украины. Еще российские военные перехватили 12 ракет РСЗО «HIMARS», добавили в Минобороны.

Еще российские силы уничтожили 12 украинских беспилотников в районе поселка Белогоровка в ЛНР, населенных пунктов Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка в ДНР, Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка в Запорожской области.

9 мая российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе поселка Белозерка в Херсонской области.