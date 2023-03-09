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В ВСУ заявили о неспособности сбивать российские «Кинжалы»

Спикер воздушных сил ВСУ Игнат: украинские военные не сбили ни одну из 6 ракет «Кинжал»
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс &laquo;Кинжал&raquo;
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Украинские военные не могут сбивать ракеты «Кинжал», которыми 9 марта обстреляли страну. Об этом спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире «24 канала».

Он отметил, что «не припоминает» подобных по масштабу атак. По словам Игната, всего по территории Украины было выпущено шесть «Кинжалов». «Сегодня они представляют для нас опасность», — сказал представитель (цитата по УНИАН).

В феврале Игнат заявлял, что «Кинжалы» «можно сбить только в «Фейсбуке» (Facebook, социальная сеть принадлежит признанной в России и запрещенной компании Meta) или «на каких-то телеграм-каналах». «Призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали «Кинжал» нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать», — сказал военный.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. После начала военной операции на Украине Минобороны России не раз сообщало о задействовании таких комплексов в зоне боевых действий.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже власти нескольких регионов страны сообщили о взрывах. В Одесской и Харьковской областях обстреляли объекты инфраструктуры; глава Львовской области Максим Козицкий заявил о пяти погибших в Золочевском районе. Взрывы прогремели в Голосеевском и Святошинском районах Киева, мэр столицы Виталий Кличко предупредил об экстренных отключениях электричества. В ДТЭК сообщили об атаке на три теплоэлектростанции и о повреждении оборудования ТЭС.

Российское Минобороны эту информацию пока никак не комментировало. Последний раз оно сообщало о массированном ракетном обстреле Украины 10 февраля. Удар был нанесен «по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы». Тогда взрывы звучали по меньшей мере в семи регионах и городах, а власти Запорожья и Хмельницкой области заявили о попаданиях в инфраструктурные объекты.

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обстрел Украина ВСУ ракеты Военная операция на Украине ракеты Кинжал
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