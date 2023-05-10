Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Прибыль госкомпаний в России упала сильнее, чем у частных Экономика, 07:00
Ушедший с Fox News ведущий анонсировал шоу в Twitter Технологии и медиа, 06:41
Столтенберг оценил возможность конфликта НАТО и Китая из-за Тайваня Политика, 06:24
США не поставят Киеву дальнобойные ракеты вслед за Британией Политика, 05:49
Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации войск ВСУ в Донбассе Политика, 05:45
В Латвии из-за празднования 9 мая задержали 26 человек Политика, 05:33
Глава Rheinmetall не исключил производства боеприпасов и ПВО на Украине Политика, 05:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Визовые центры в России нарастили прибыль вопреки санкциям. Инфографика Политика, 05:00
Роберт Де Ниро сообщил о седьмом ребенке Общество, 04:42
В Донбассе погиб сотрудник офиса Зеленского Политика, 04:29
В Австрии не увидели угрозы для Raiffeisen из-за российского бизнеса Бизнес, 04:11
Финансист назвал причиной упадка Лондона «узкий британский образ жизни» Финансы, 03:26
Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году вырос почти вдвое Экономика, 03:13
С какими странами у России самый большой профицит торговли. Инфографика Экономика, 03:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации войск ВСУ в Донбассе

Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации войск ВСУ на купянском направлении

Российские силы сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении в районах поселка Двуречная и сел Синьковка и Табаевка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Видео его заявления публикует «РИА Новости».

Он рассказал, что в ходе боевых действий штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов» по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии».

«Огнем из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» в районе урочища Волчий», — сказал Зыбинский.

В ежедневной сводке 9 мая Минобороны сообщало, что за сутки потери украинской стороны на купянском направлении составили до 35 военных. Российские войска поразили подразделения ВСУ в районах Синьковки и Берестового.

Также украинская армия лишилась танка, двух автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Акация», сообщало ведомство.

Теги
Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе управляемыми бомбами по наемникам на Украине
Политика
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области
Политика
Минобороны России заявило о ночных ударах по резервам ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter