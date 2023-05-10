Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации войск ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило о срыве трех попыток ротации войск ВСУ в Донбассе

Российские силы сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении в районах поселка Двуречная и сел Синьковка и Табаевка, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Видео его заявления публикует «РИА Новости».

Он рассказал, что в ходе боевых действий штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов» по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и трех бригад территориальной обороны в полосе обороны 1-й танковой армии».

«Огнем из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» в районе урочища Волчий», — сказал Зыбинский.

В ежедневной сводке 9 мая Минобороны сообщало, что за сутки потери украинской стороны на купянском направлении составили до 35 военных. Российские войска поразили подразделения ВСУ в районах Синьковки и Берестового.

Также украинская армия лишилась танка, двух автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Акация», сообщало ведомство.