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Минобороны США заявило об отсутствии контактов с Китаем на высшем уровне

Bloomberg: Минобороны Китая и США не контактировали на высшем уровне три месяца
Военные ведомства США и Китая поддерживают диалог на более низких уровнях, однако высокопоставленные чиновники не общались в течение трех месяцев, отметили в Пентагоне
Фото: Alexander F. Yuan / Getty Images
Фото: Alexander F. Yuan / Getty Images

Пентагон сообщил об отсутствии контактов высокопоставленных представителей Минобороны США и Китая с ноября 2022 года, передает Bloomberg. Пекин и Вашингтон поддерживают диалог на более низких уровнях.

Как пишет агентство, это свидетельствует о том, что ситуация вокруг Тайваня и полет китайского аэростата над США повлияли на взаимоотношения двух стран.

По словам представителя американского Минобороны, пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, глава ведомства Ллойд Остин в последний раз разговаривал со своим китайским коллегой генералом Вэй Фэнхэ на полях мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже 22 ноября 2022 года.

В то же время Райдер заверил, что Пентагон «поддерживает регулярные контакты с КНР на многочисленных уровнях».

В начале февраля пресс-секретарь Пентагона сообщил, что Остин пытался связаться с Вэй Фэнхэ после инцидента с аэростатом, однако Пекин отклонил соответствующий запрос.

На прошлой неделе президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу отсутствия контактов с КНР, сказав ABC News, что для «двух самых могущественных наций в мире важно иметь возможность быстро что-либо решать, чтобы не допустить ошибки».

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Китайский аэростат в начале февраля заметили над американским штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. Вашингтон назвал шар китайским аэростатом наблюдения, Пекин — гражданским объектом, который используется в метеорологических целях. Его сбили при помощи истребителя F-22 у побережья Северной Каролины.

В МИД Китая после этого заявили, что оставляют за собой право ответить на уничтожение аэростата. Пекин заявил, что уничтожение аэростата нанесло ущерб отношениям двух стран.

18 февраля прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с заведующим канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. О ней официально сообщил Госдеп. Она стала первой встречей официальных лиц США и Китая после инцидента со сбитым китайским аэростатом в небе над Северной Америкой.

Блинкен заявил, что Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом.

Bloomberg отметил, что их встреча «еще больше обострила напряженность», так как Пекин заявил о планах США развязать новую холодную войну, а Вашингтон предостерег Китай от поддержки российской спецоперации на Украине.

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Китай США Минобороны контакты
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