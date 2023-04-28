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Глава NASA увидел риск победы Китая в лунной гонке с фразой «не суйтесь»

Глава NASA Нельсон: США и Китай конкурируют за место на Луне

США конкурируют с Китаем за место на Луне, Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс спутника Земли. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон.

«Вот фотография кратеров Южного полюса Луны, то, куда собираемся мы и куда собирается Китай... такое количество кратеров делает его опасным, посадку можно сделать лишь в нескольких местах и, как я уже говорил, я беспокоюсь, что Китай окажется там первым и объявит это своей территорией и скажет нам — не суйтесь», — сказал Нельсон.

Глава NASA напомнил, что интерес именно к этому участку Луны обусловлен наличием там воды в виде льда.

В конце 2020 года модуль китайской автоматической станции «Чанъэ-5» совершил полет на Луну и привез на Землю образцы грунта. В грунте содержатся запасы воды. Китайские ученые изучили 117 стеклянных импактитов из грунта, полученного «Чанъэ-5», оценив их химический состав и распределение воды внутри собранных частиц. «По нашим оценкам, количество воды, содержащейся в этих «стеклянных шариках», может достигать 2,7 × 1014  кг (270 млрд т. — РБК)» — говорится в публикации китайских ученых в журнале Nature Geoscience.

Теги
NASA Луна Китай
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